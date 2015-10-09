Названа настоящая причина слухов о трансфере Рафиньи

Саудовский "Аль-Хиляль" официально опроверг слухи о трансфере вингера "Барселоны" Рафиньи, передают Vesti.kz.

По информации 365Scores, клуб из Эр-Рияда не вёл никаких переговоров с окружением 29-летнего бразильца. Имя нападающего не входит в шорт-лист трансферных приоритетов команды на сезон.

Мотивы слухов и позиция игрока

В Саудовской Аравии выразили недовольство тем, что имя клуба использовали в медиа. Руководство "Аль-Хиляля" предполагает, что слухи были запущены искусственно ради улучшения условий контракта игрока. Сам Рафинья (рыночная стоимость - 70 миллионов евро, контракт до 2028 года) изначально не планировал уходить. Бразилец нацелен остаться в Каталонии, чтобы стать лидером обновлённого проекта и побороться за победу в Лиге чемпионов.

Вместо Рафиньи - Канселу

Единственные реальные переговоры, которые сейчас связывают клубы, касаются другого футболиста. "Аль-Хиляль" и "Барселона" находятся на продвинутой стадии подписания защитника Жоау Канселу. Ожидается, что полноценный трансфер португальца обойдётся саудовской стороне примерно в 10 миллионов евро с учётом фиксированной суммы и бонусов. Именно этот диалог между офисами клубов по ошибке спровоцировал волну спекуляций вокруг Рафиньи.

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