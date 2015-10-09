ПСЖ нашёл 20-летнего таланта: за него требуют 100 миллионов евро

"Пари Сен-Жермен" проявляет предметный интерес к нападающему "Борнмута" Жюниору Крупи. 20-летний француз ворвался в шорт-листы европейских топ-клубов благодаря своей высокой результативности, зрелой игре и умению атаковать свободные зоны, передают Vesti.kz.

По данным Fichajes.net, парижане видят в Крупи стратегический актив, способный укрепить атаку и стать новым лицом проекта в рамках политики по возвращению лучших французских талантов на родину. Однако оформить переход будет крайне сложно по двум причинам:

Позиция "Борнмута": руководство клуба считает форварда ключевым элементом команды и установило ценник в 100 миллионов евро, чтобы отпугнуть покупателей.

Высокая конкуренция: помимо ПСЖ, за развитием игрока следят другие гранды европейского футбола, готовые перехватить футболиста при малейших колебаниях Парижа.

Если боссы ПСЖ решатся на эту высокорискованную сделку, им придётся не только удовлетворить финансовые запросы англичан, но и предложить самому игроку чёткий спортивный план развития.

Крупи является игроком "Борнмута" с 2025 года, когда перешёл из "Лорьяна" за 13 миллионов евро. В сезоне-2025/26 он провёл 35 матчей и забил 13 голов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!