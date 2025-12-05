Ещё одна тренерская отставка произошла на ЧМ-2026

Исполнительный комитет Федерации футбола Сенегала (FSF) официально отправил в отставку главного тренера сборной Папа Тиава и весь его штаб, передают Vesti.kz.

Причиной послужил вылет команды на стадии 1/16 финала чемпионата мира 2026 года от Бельгии (2:3). Увольнение Тиава зафиксировало 15-ю тренерскую отставку в рамках текущего мундиаля.

Руководство федерации признало спортивные результаты неудовлетворительными и начнёт реорганизацию структуры национальных сборных. Развёрнутые комментарии, мотивы решения и планы на будущее FSF представит на официальной пресс-конференции в понедельник, 13 июля.

Список уволенных тренеров на ЧМ-2026: Сабри Лямуши (Тунис), Марсело Бьелса (Уругвай), Хон Мён Бо (Южная Корея), Стив Кларк (Шотландия), Мирослав Коубек (Чехия), Себастьян Беккасесе (Эквадор), Юлиан Нагельсманн (Германия), Рональд Куман (Нидерланды), Златко Далич (Хорватия), Карлуш Кейруш (Гана), Владимир Петкович (Алжир), Роберто Мартинес (Португалия), Хавьер Агирре (Мексика), Джамал Селлами (Иордания) и Пап Тиав (Сенегал).

Между тем на ЧМ-2026 определились пары 1/2 финала:

• Франция - Испания (15 июля, 00:00 по казахстанскому времени);

• Англия - Аргентина (16 июля, 00:00).

Мундиаль проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Аргентина является действующим чемпионом мира.

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