Видеообзор драматичной победы Аргентины над Швейцарией на ЧМ-2026

Появился видеообзор четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Аргентины и Швейцарии, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Канзас-Сити и завершилась со счётом 3:1 в пользу аргентинцев, вырвавших победу в дополнительное время. У южноамериканцев голы забили Алексис Макаллистер (10-я минута), Хулиан Альварес (112-я) и Лаутаро Мартинес (120+1-я). У швейцарцев отличился Дан Ндой (67-я).

При этом команда Мурата Якина играла в меньшинстве с 72-й минуты после удаления Бреля Эмболо, заработавшего второе предупреждение за симуляцию.

Пары 1/2 финала ЧМ-2026:

• Франция - Испания (15 июля, 00:00 по казахстанскому времени);

• Англия - Аргентина (16 июля, 00:00).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Аргентина является действующим чемпионом мира.

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