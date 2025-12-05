Франция - Испания в полуфинале ЧМ-2026: превью, интересные факты и прогноз на матч

Уже сегодня, в ночь с 14 на 15 июля, в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси, США) пройдёт первый полуфинальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Испании. Корреспондент Vesti.kz делится своим прогнозом на эту встречу.

Обе команды не потерпели ни одного поражения на этом турнире. Испанцы выиграли пять встреч и сыграли вничью только с Кабо-Верде на групповой стадии (0:0). У них самая надёжная игра в обороне с разницей голов 11:1. Французы же единственные, кто выиграл все шесть матчей в основное время, да ещё и с разницей 16:2!

Пятый финал для Франции или второй для Испании?

В своей истории французы четыре раза выходили в финал чемпионата мира. В 1998 и 2018 годах они становились триумфаторами, а в 2006 и 2022-м останавливались в шаге от титула, проигрывая в финалах.

Всего в полуфинальной стадии мундиалей у трёхцветных четыре победы и три поражения. Однако последние четыре полуфинала мирового первенства они выиграли.

У испанцев такого опыта куда меньше. Они лишь второй раз в истории пробились в полуфинал чемпионата мира. Зато первый раз пришёлся на триумфальный 2010 год в ЮАР, когда испанцы в полуфинале одолели Германию (1:0), а в финале оказались сильнее Нидерландов (1:0).

Спустя 16 лет они вновь в шаге от финала и вновь имеют шансы короновать себя званием сильнейшей команды мира. Тем более команда пребывает в статусе действующих чемпионов Европы, как и тогда, в 2010 году.

Третий очный полуфинал за три года и голевая феерия

Последние два матча между испанцами и французами прошли на поздних стадиях крупных европейских турниров. В полуфинале Лиги наций в июне 2025-го они выдали один из самых зрелищных матчей, который только можно представить. Испания выиграла со счётом 5:4.

Годом ранее команды Луиса де ла Фуэнте и Дидье Дешама встретились также в полуфинале, но уже на Евро-2024. В той встрече красная фурия добилась волевой победы со счётом 2:1, а все голы были забиты до перерыва.

Получается, что третий год подряд Франция и Испания сыграют в полуфинале крупного турнира. Евро и Лига наций остались за испанцами, а за кем будет полуфинал мундиаля в США?

Стабильность Франции на ЧМ или суперсерии испанцев?

С начала XXI века у испанцев есть преимущество в очном противостоянии с французами - восемь побед и одна ничья при четырёх поражениях. Однако если мы берём только плей-офф крупных турниров, то статистика выравнивается до значения 3:3.

А единственный матч на чемпионате мира выиграли французы - в 1/8 финала ЧМ-2006 они обыграли Испанию со счётом 3:1.

За сборную Франции могут сказать следующие факторы:

Забивают 19 матчей подряд, с марта 2025-го;

Не проигрывают в основное время в плей-офф ЧМ 11 матчей (10 побед и одна ничья). Последнее такое поражение - от Германии в 1/4 финала ЧМ-2014 (0:1);

Не проигрывают в основное время на ЧМ 10 матчей (9 побед и одна ничья). Последнее - от Туниса в группе ЧМ-2022 (0:1);

Выиграли семь матчей подряд. Последнее поражение - в начале июня от Кот-д'Ивуара (1:2);

Не пропустили ни одного гола в плей-офф ЧМ-2026, обыграв всухую Швецию, Парагвай и Марокко.

Не проигрывают в основное время 36 матчей подряд (27 побед и девять ничьих). Последнее такое поражение - от Колумбии в марте 2024-го (0:1);

20 лет не проигрывают в плей-офф ЧМ, если не учитывать серии пенальти (семь побед и две ничьих). Последняя такая неудача - от Франции в 1/4 финала ЧМ-2006 (1:3);

Не проигрывают семь матчей подряд в основное время на ЧМ (пять побед и две ничьих). Последнее - от Японии в группе ЧМ-2022 (0:1);

Выиграли пять матчей подряд на этом ЧМ, в том числе три победы в плей-офф.

Но и у Испании есть свои козыри в рукаве, помимо того, что они выиграли два последних матча у Франции за два года:

Прогноз на матч Франция - Испания в полуфинале ЧМ-2026

Атака Франции очень сильна, как и оборона испанцев. Но здесь мы прогнозируем, что у французов не получится забивать привычно много, а испанцам не удастся отыграть шестой сухой матч на этом турнире. То есть, голы будут с обеих сторон, но в небольшом количестве.

С учётом того, что Испания имеет положительный опыт в плей-офф против Франции в прошлых розыгрышах Евро и Лиги наций, у них будет определённое психологическое преимущество. Однако состав трёхцветных в этом году кажется наиболее опасным, особенно в атаке с квартетом Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле, Майкла Олисе и Дезире Дуэ (или Брэдли Барколя).

Но как проявят себя самородки в нападении Франции против системной Испании, где всё рассчитано до мелочей? И, самое главное, как Дешам будет укреплять левый фланг обороны, где, при всём уважении,кажется слабым звеном, и играть ему придётся против Ламина Ямаля

Прогнозировать здесь очень сложно. Теоретически игра может обернуться и голевой феерией, как год назад, и скромной по событиям "шахматной партией". И мы склонны верить в то, что сегодня игра пойдёт именно по второму сценарию. Самый вероятный счёт - 2:1, а шансов на успех, с учётом личной истории, всё же больше у Испании, и это несмотря на котировки букмекеров, которые больше верят в силу Франции.

Отметим, что матч между Францией и Испанией пройдёт уже сегодня и начнётся в полночь по казахстанскому времени. В прямом эфире его покажут телеканалы Qazsport

Завтра, в ночь с 15 на 16 июля, в это же время состоится второй полуфинал между командами Англии и Аргентины. А финал ЧМ-2026 пройдёт в ночь с воскресенья на понедельник (19-20 июля).

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