Моуринью нашёл замену Куртуа в "Реале"

Мадридский "Реал" изучает возможность подписания голкипера "Бенфики" и сборной Украины Анатолия Трубина, передают Vesti.kz.
По информации Sam C, в руководстве "сливочных" обеспокоены регулярными проблемами со здоровьем основного вратаря Тибо Куртуа, поэтому уже начали поиск долгосрочной альтернативы.
Моуринью хорошо знает украинца
Дополнительным фактором в пользу возможного трансфера являются хорошие отношения Трубина с главным тренером "Реала" Жозе Моуринью, который ранее работал с "Бенфикой".
Кроме того, тренер вратарей, входящий в штаб португальского специалиста, также прекрасно знаком с возможностями украинского голкипера, что может сыграть важную роль при принятии окончательного решения.
Что известно о Трубине
24-летний Анатолий Трубин защищает цвета "Бенфики" с 2023 года, когда перебрался в Лиссабон из донецкого "Шахтёра".
Фото: Depositphotos/mrogowski_photography
В прошлом сезоне украинский вратарь провёл 47 матчей во всех турнирах, а в 19 из них сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, подтвердив статус одного из лучших голкиперов чемпионата Португалии.
Пока речь идёт лишь об интересе со стороны "Реала", однако в Мадриде рассматривают Трубина как одного из главных кандидатов на роль преемника Куртуа в случае необходимости.
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