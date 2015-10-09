Моуринью нашёл замену Куртуа в "Реале"

Мадридский "Реал" изучает возможность подписания голкипера "Бенфики" и сборной Украины Анатолия Трубина, передают Vesti.kz.

По информации Sam C, в руководстве "сливочных" обеспокоены регулярными проблемами со здоровьем основного вратаря Тибо Куртуа, поэтому уже начали поиск долгосрочной альтернативы.

Моуринью хорошо знает украинца

Дополнительным фактором в пользу возможного трансфера являются хорошие отношения Трубина с главным тренером "Реала" Жозе Моуринью, который ранее работал с "Бенфикой".

Кроме того, тренер вратарей, входящий в штаб португальского специалиста, также прекрасно знаком с возможностями украинского голкипера, что может сыграть важную роль при принятии окончательного решения.

Что известно о Трубине

24-летний Анатолий Трубин защищает цвета "Бенфики" с 2023 года, когда перебрался в Лиссабон из донецкого "Шахтёра".

Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

В прошлом сезоне украинский вратарь провёл 47 матчей во всех турнирах, а в 19 из них сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, подтвердив статус одного из лучших голкиперов чемпионата Португалии.

Пока речь идёт лишь об интересе со стороны "Реала", однако в Мадриде рассматривают Трубина как одного из главных кандидатов на роль преемника Куртуа в случае необходимости.

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