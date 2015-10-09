"Реал" согласился продать полузащитника в "Челси"

Мадридский "Реал" согласился продать французского полузащитника Эдуардо Камавингу в лондонский "Челси", однако трансфер не состоится из-за позиции самого футболиста, передают Vesti.kz со ссылкой на Об журналиста Серхио Валентина.
"Челси" получил согласие "Реала"
По информации источника, руководство "Челси" направило предложение по трансферу 23-летнего хавбека, и мадридский клуб дал согласие на сделку.
Однако дальнейшее развитие переговоров оказалось невозможным: Камавинга отказался менять команду и дал понять, что не намерен покидать "Реал" в нынешнее летнее трансферное окно.
Француз остаётся в Мадриде
Таким образом, несмотря на готовность клубов оформить переход, решающим фактором стало желание самого игрока продолжить карьеру в составе "сливочных".
Контракт Камавинги с "Реалом" действует до 30 июня 2029 года.
Фото: Depositphotos/Musiu0
Статистика сезона
Французский полузащитник выступает за мадридский клуб с 2021 года, когда перешёл из "Ренна" за 31 миллион евро.
В сезоне-2025/2026 Камавинга принял участие в 43 матчах во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
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