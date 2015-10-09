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Испания
Вчера 23:50
 

"Реал" согласился продать полузащитника в "Челси"

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"Реал" согласился продать полузащитника в "Челси" ©Depositphotos/Musiu0

Мадридский "Реал" согласился продать французского полузащитника Эдуардо Камавингу в лондонский "Челси", однако трансфер не состоится из-за позиции самого футболиста, передают Vesti.kz со ссылкой на Об журналиста Серхио Валентина.

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Мадридский "Реал" согласился продать французского полузащитника Эдуардо Камавингу в лондонский "Челси", однако трансфер не состоится из-за позиции самого футболиста, передают Vesti.kz со ссылкой на Об журналиста Серхио Валентина.

"Челси" получил согласие "Реала"

По информации источника, руководство "Челси" направило предложение по трансферу 23-летнего хавбека, и мадридский клуб дал согласие на сделку.

Однако дальнейшее развитие переговоров оказалось невозможным: Камавинга отказался менять команду и дал понять, что не намерен покидать "Реал" в нынешнее летнее трансферное окно.

Француз остаётся в Мадриде

Таким образом, несмотря на готовность клубов оформить переход, решающим фактором стало желание самого игрока продолжить карьеру в составе "сливочных".

Контракт Камавинги с "Реалом" действует до 30 июня 2029 года.

Эдуардо Камавинга в составе Фото: Depositphotos/Musiu0

Статистика сезона

Французский полузащитник выступает за мадридский клуб с 2021 года, когда перешёл из "Ренна" за 31 миллион евро.

В сезоне-2025/2026 Камавинга принял участие в 43 матчах во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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