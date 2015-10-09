В сборной Узбекистана объявили решение по Каннаваро после вылета с ЧМ-2026

Первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) Равшан Эрматов прокомментировал будущее главного тренера национальной команды итальянского специалиста Фабио Каннаваро после выступления на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

Каннаваро продолжит работу по действующему контракту

По словам функционера, вопрос об отставке 52-летнего рулевого не рассматривается. Эрматов сообщил, что действующий контракт Каннаваро рассчитан до октября 2027 года, а после небольшого отпуска тренерский штаб и аналитические группы продолжат подготовку команды к следующему крупному международному турниру — Кубку Азии-2027.

"У Фабио Каннаваро действует контракт с Ассоциацией футбола Узбекистана до октября 2027 года. После чемпионата мира свою работу провели аналитические группы. Сейчас завершится их небольшой отпуск, после чего в конце июля они продолжат селекционную работу и подготовку к Кубку Азии", — заявил Равшан Эрматов в беседе с Championat.Asia.

Таким образом, руководство АФУ дало понять, что Каннаваро сохранит свой пост и будет готовить национальную команду к Кубку Азии-2027, который пройдет с 7 января по 5 февраля 2027 года.

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Напомним, сборная Узбекистана впервые в своей истории выступила на чемпионате мира по футболу.

На групповом этапе команда Фабио Каннаваро потерпела три поражения — от Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3). В результате узбекистанцы заняли последнее место в своей группе и не смогли выйти в плей-офф турнира.

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Фабио Каннаваро был официально назначен главным тренером сборной Узбекистана 6 октября 2025 года. После назначения чемпион мира 2006 года подписал контракт с АФУ до октября 2027 года и приступил к подготовке команды к чемпионату мира-2026.

Несмотря на неудачное выступление на мировом первенстве, руководство узбекского футбола выразило доверие итальянскому специалисту, который теперь продолжит работу с командой в рамках подготовки к Кубку Азии-2027.

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