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Хусанов принял решение после вылета Узбекистана с ЧМ-2026

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Хусанов принял решение после вылета Узбекистана с ЧМ-2026 Абдукодир Хусанов в составе сборной Узбекистана на ЧМ-2026. ©Uzbekistan Football Association

Защитник сборной Узбекистана и английского "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов после завершения чемпионата мира-2026 намерен встретиться со своим бывшим наставником — белорусским специалистом Анатолием Юревичем, передают Vesti.kz.

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Защитник сборной Узбекистана и английского "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов после завершения чемпионата мира-2026 намерен встретиться со своим бывшим наставником — белорусским специалистом Анатолием Юревичем, передают Vesti.kz.

Агент раскрыл планы Хусанова

По словам агента игрока Гайрата Хасбиуллина, защитник до сих пор испытывает благодарность к тренеру, который сыграл важную роль в начале его профессиональной карьеры.

— Франция, Англия — этот путь для узбекского футболиста уникален, но для большого таланта понятен. А откуда по дороге туда из Узбекистана взялась Беларусь, причем не топовый ее клуб?

— Там главный тренер — Анатолий Юревич. Он проделал хорошую работу и очень много в него вложил. Кодыр ему благодарен до сих пор. Знаю, что после чемпионата мира он собирается поехать навестить его. То есть он шел туда к конкретному тренеру, у которого репутация человека, который развивает таланты, — сказал Хасбиуллин в интервью "Спорт-Экспресс".

Путь Хусанова к вершине

Хусанов является воспитанником ташкентского "Бунёдкора", однако за основную команду клуба так и не сыграл. Уже в 17-летнем возрасте, в 2022 году, он перебрался в белорусский "Энергетик-БГУ", где начал работать под руководством Юревича.

Летом 2023 года перспективного защитника приобрёл французский "Ланс", заплатив за него 450 тысяч евро, а в январе 2025 года "Манчестер Сити" оформил трансфер за 40 миллионов евро, что стало рекордной суммой для узбекского футбола.

Юревич хорошо знаком казахстанскому футболу

Анатолий Юревич хорошо известен и казахстанским болельщикам. В разные годы белорусский специалист возглавлял уральский "Акжайык", шымкентский "Ордабасы" и "Атырау", а также занимал должность спортивного директора Федерации футбола Казахстана.

В "Ман Сити" отреагировали на выступление Хусанова против Португалии на ЧМ-2026

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