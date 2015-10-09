Со счётом 0:5 завершился последний бой Казахстана за золото ЧА по боксу

Казахстанская боксёрша Куралай Егинбайкызы завоевала серебряную медаль чемпионата Азии среди спортсменов возрастной категории U23, который проходит в столице Индонезии — Джакарте, передают Vesti.kz.

Финал против представительницы Узбекистана

В решающем поединке весовой категории до 80 килограммов Куралай Егинбайкызы встретилась с представительницей Узбекистана Рухшоной Парпиевой.

Бой продолжался все три раунда, однако преимущество на протяжении встречи было на стороне соперницы. По итогам поединка судьи единогласно отдали победу узбекской спортсменке со счётом 5:0.

Таким образом, казахстанская боксерша завершила турнир с серебряной наградой.

Женская команда завершила борьбу за медали

Это был последний бой женской команды Казахстана на турнире. Завтра, 16 июля, пройдут финальные поединки среди мужчин.

Напомним, чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23 проходит в Джакарте с 3 по 16 июля.

Сборную Казахстана на турнире представляют 39 боксёров, выступающих в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий.

Ранее Казахстан в драматичном бою с Узбекистаном вырвал золото ЧА по боксу.

Добавим также, что со счётом 1:4 завершился бой Казахстан - Узбекистан за золото ЧА по боксу.

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