Казахстан в драматичном бою с Узбекистаном вырвал золото ЧА по боксу

Казахстанская боксёрша Азиза Исина стала чемпионкой Азии среди спортсменок возрастной категории U23, выиграв финальный поединок на континентальном первенстве в Индонезии, передают Vesti.kz.

Золото в принципиальном противостоянии

В финале весовой категории до 70 килограммов Исина встретилась с представительницей Узбекистана Райхоной Курбонбоевой.

Поединок получился максимально напряженным: обе спортсменки на протяжении всех трех раундов действовали на высоком уровне, регулярно обмениваясь точными атаками и не позволяя сопернице захватить инициативу.

В итоге судьбу золотой медали решили судейские записки. Раздельным решением 3:2 победа была присуждена казахстанской спортсменке.

Казахстан пополнил копилку золотом

Благодаря этой победе Азиза Исина стала чемпионкой Азии в категории U23, принеся сборной Казахстана очередную золотую медаль континентального первенства.

Напомним, чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23 проходит в столице Индонезии Джакарте с 3 по 16 июля. Казахстан на турнире представлен 39 боксерами, выступающими в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий.

Ранее со счётом 1:4 завершился бой Казахстан - Узбекистан за золото ЧА по боксу.

Добавим также, что разгром 5:0 принёс Казахстану четвёртое золото ЧА по боксу.

22 боксёра из Казахстана вышли в финалы ЧА-2026 по боксу. А сколько у Узбекистана?

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!