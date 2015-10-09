Стало известно место Казахстана и Узбекистана в медальном зачёте ЧА по боксу

В Джакарте (Индонезия) завершился финальный день женской части чемпионата Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23. По итогам решающих поединков определилось положение сборных в медальном зачёте перед мужскими финалами, передаёт корреспондент Vesti.kz.

Узбекистан лидирует в категории U23, Казахстан — второй

В возрастной категории U23 первое место в общекомандном зачёте занимает сборная Узбекистана, которая завоевала 6 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Казахстан расположился на второй строчке с результатом 3 золота, 3 серебра и 2 бронзы.

Тройку лучших замкнула Индия, в активе которой 1 золотая, 4 серебряные и 4 бронзовые награды.

В первую пятёрку также вошли Япония и Монголия.

Казахстан — второй и среди спортсменок U19

В медальном зачёте возрастной категории U19 также лидирует Узбекистан — 4 золотые и 2 серебряные медали.

Сборная Казахстана занимает второе место, выиграв 3 золотые и 3 бронзовые награды.

На третьей позиции находится Индия с двумя золотыми и шестью серебряными медалями.

Следом располагаются Индонезия, Тайбэй, Япония, Вьетнам, Кыргызстан, Таиланд, Таджикистан, Южная Корея и Монголия.

Впереди — мужские финалы

Уже 16 июля на чемпионате Азии состоятся решающие поединки среди мужчин, где сборная Казахстана продолжит борьбу за золотые медали и постарается улучшить свое положение в общекомандном зачете.

Напомним, чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23 проходит в столице Индонезии Джакарте с 3 по 16 июля. Казахстан на турнире представляют 39 боксеров, выступающих в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий.

Ранее разгром в бою Казахстан - Узбекистан определил чемпиона ЧА по боксу.

Добавим также, что Казахстан в драматичном бою с Узбекистаном вырвал золото ЧА по боксу.

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