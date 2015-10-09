Разгромом обернулся бой капитана сборной Казахстана против первого номера Германии в финале Кубка мира

Капитан мужской сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай выступил в финале Кубка мира по боксу, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.

Его соперником в решающем поединке весовой категории свыше 90 килограммов стал первый номер Германии в этом весе - Никита Путилов.

Первый раунд, несмотря на обоюдный обмен, выиграл Оралбай - 5:0. Второй отрезок с идентичным счетом снова забрал казахстанец, который на записках судей вел уже с общим счетом 20:18. В третьем раунде Айбек уверенно довел встречу до победы, завоевав золото.

Таким образом, Казахстан завершил домашний Кубок мира по боксу с восьмью золотыми медалями.

Добавим, ранее золотые медали на Кубке мира в Астане завоевали Назым Кызайбай, Махмуд Сабырхан, Бекзад Нурдаулетов, Виктория Графеева, Наталья Богданова, Санжар Ташкенбай и Сабыржан Аккалыков. А бои Нурбека Оралбая и Алуа Балкибековой в финале обернулся громкой сенсацией.