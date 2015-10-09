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Сенсация состоялась в финале Кубка мира по боксу с участием Нурбека Оралбая

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Сенсация состоялась в финале Кубка мира по боксу с участием Нурбека Оралбая ©КФБ

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай в категории до 80 килограммов провел финальный поединок на Кубке мира в Астане, сообщают Vesti.kz

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Казахстанский боксер Нурбек Оралбай в категории до 80 килограммов провел финальный поединок на Кубке мира в Астане, сообщают Vesti.kz

В финале Нурбек встретился с Йожерленом Сезаром из Франции. Решением судей казахстанец потерпел поражение и стал серебряным призером турнира. 

Напомним, что Нурбек Оралбай является серебряным призером прошлогодней Олимпиады и чемпионом мира-2023

Прямую трансляцию финальных поединков на Кубке мира смотрите по следующей ссылке

Лига чемпионов 2025/26   •   Словения, Любляна   •   Отборочный раунд 1, мужчины
8 июля 22:00   •   не начат
Олимпия Л
Олимпия Л
(Любляна)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Олимпия Л
Ничья
Кайрат
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