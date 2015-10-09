Сенсация состоялась в финале Кубка мира по боксу с участием Нурбека Оралбая

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай в категории до 80 килограммов провел финальный поединок на Кубке мира в Астане, сообщают Vesti.kz.

В финале Нурбек встретился с Йожерленом Сезаром из Франции. Решением судей казахстанец потерпел поражение и стал серебряным призером турнира.

Напомним, что Нурбек Оралбай является серебряным призером прошлогодней Олимпиады и чемпионом мира-2023

Прямую трансляцию финальных поединков на Кубке мира смотрите по следующей ссылке.