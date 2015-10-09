Мощным нокдауном обернулся бой Казахстана за "золото" Кубка мира по боксу

Представительница женской сборной Казахстана по боксу Виктория Графеева выступила в финале этапа Кубка мира, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей в весовой категории до 60 килограммов была Ребека де Лима Сантос из Бразилии. Бой прошел всю дистанцию в три раунда и завершился победой Графеевой. Причем в третьем раунде казахстанка мощным ударом отправила бразильянку в нокдаун, который был похож на нокаут - но де Лима продолжила поединок.

Для сборной Казахстана это четвертое "золото" на Кубке мира в Астане.

Напомним, что Виктория Графеева является действующей чемпионкой Азии и серебряной призеркой чемпионата мира-2025.

Азиатская конфедерация бокса (ASBC) назвала Графееву "самой перспективной боксершей в составе сборной Казахстана".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kazakhstan Boxing Federation (@boxingkazakhstan)



Отметим, что ранее золотые медали на Кубке мира в Астане завоевали Назым Кызайбай, Махмуд Сабырхан и Бекзад Нурдаулетов. А бой Нурбека Оралбая в финале обернулся громкой сенсацией.

Прямую трансляцию финальных поединков на Кубке мира смотрите по следующей ссылке.