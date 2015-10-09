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Мощным нокдауном обернулся бой Казахстана за "золото" Кубка мира по боксу

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Мощным нокдауном обернулся бой Казахстана за "золото" Кубка мира по боксу ©КФБ

Представительница женской сборной Казахстана по боксу Виктория Графеева выступила в финале этапа Кубка мира, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Представительница женской сборной Казахстана по боксу Виктория Графеева выступила в финале этапа Кубка мира, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей в весовой категории до 60 килограммов была Ребека де Лима Сантос из Бразилии. Бой прошел всю дистанцию в три раунда и завершился победой Графеевой. Причем в третьем раунде казахстанка мощным ударом отправила бразильянку в нокдаун, который был похож на нокаут - но де Лима продолжила поединок.

Для сборной Казахстана это четвертое "золото" на Кубке мира в Астане.  

Напомним, что Виктория Графеева является действующей чемпионкой Азии и серебряной призеркой чемпионата мира-2025.

Азиатская конфедерация бокса (ASBC) назвала Графееву "самой перспективной боксершей в составе сборной Казахстана".


Отметим, что ранее золотые медали на Кубке мира в Астане завоевали Назым Кызайбай, Махмуд Сабырхан и Бекзад Нурдаулетов. А бой Нурбека Оралбая в финале обернулся громкой сенсацией.

Прямую трансляцию финальных поединков на Кубке мира смотрите по следующей ссылке

Лига чемпионов 2025/26   •   Грузия, Тбилиси   •   Отборочный раунд 1, мужчины
8 июля 21:00   •   не начат
Иберия-1999
Иберия-1999
(Тбилиси)
- : -
Мальме
Мальме
(Мальме)
Кто победит в основное время?
Иберия-1999
Ничья
Мальме
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