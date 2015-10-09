Мощным нокдауном обернулся бой Казахстана за "золото" Кубка мира по боксу

Представительница женской сборной Казахстана по боксу Виктория Графеева выступила в финале этапа Кубка мира, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.
Ее соперницей в весовой категории до 60 килограммов была Ребека де Лима Сантос из Бразилии. Бой прошел всю дистанцию в три раунда и завершился победой Графеевой. Причем в третьем раунде казахстанка мощным ударом отправила бразильянку в нокдаун, который был похож на нокаут - но де Лима продолжила поединок.
Для сборной Казахстана это четвертое "золото" на Кубке мира в Астане.
Напомним, что Виктория Графеева является действующей чемпионкой Азии и серебряной призеркой чемпионата мира-2025.
Азиатская конфедерация бокса (ASBC) назвала Графееву "самой перспективной боксершей в составе сборной Казахстана".
Отметим, что ранее золотые медали на Кубке мира в Астане завоевали Назым Кызайбай, Махмуд Сабырхан и Бекзад Нурдаулетов. А бой Нурбека Оралбая в финале обернулся громкой сенсацией.
Прямую трансляцию финальных поединков на Кубке мира смотрите по следующей ссылке.
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