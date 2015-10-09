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Любительский бокс
Сегодня 14:17
 

Кызайбай завоевала золото в финале Кубка мира по боксу

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Кызайбай завоевала золото в финале Кубка мира по боксу ©КФБ

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай выступила в финале Кубка мира, который проводится в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанская боксерша Назым Кызайбай выступила в финале Кубка мира, который проводится в Астане, сообщают Vesti.kz.

Соперницей Назым по финалу в весовой категории до 48 килограммов была Минакши Минакши из Индии. 

Кызайбай одержала победу решением судей. Ранее, в полуфинале Кызайбай превзошла Хикару Шинохара из Японии. 

Кызайбай является бронзовой призеркой Олимпиады-2024, трехкратной чемпионкой мира (2014, 2016, 2025) и чемпионкой Азии-2021.

Прямую трансляцию финальных поединков на Кубке мира смотрите по следующей ссылке

Лига чемпионов 2025/26   •   Словения, Любляна   •   Отборочный раунд 1, мужчины
8 июля 22:00   •   не начат
Олимпия Л
Олимпия Л
(Любляна)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Олимпия Л
Ничья
Кайрат
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