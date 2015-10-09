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Разгромный камбэк решил судьбу Казахстана в бою за золото Кубка мира

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Разгромный камбэк решил судьбу Казахстана в бою за золото Кубка мира ©КФБ

Представитель женской сборной Казахстана по боксу Елдана Талипова выступила в финале Кубка мира, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Представитель женской сборной Казахстана по боксу Елдана Талипова выступила в финале Кубка мира, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.

В решающем поединке весовой категории свыше 80 килограммов ее соперницей стала представительница Индии Нупур.

Первый раунд со счетом 4:1 завершился в пользу Талиповой. Второй отрезок на записках судей выиграла Нупур - 5:0. Таким образом, судьба золотой медали решилась в финальном третьем раунде, победителем которого стала представительница Индии - 5:0.

Таким образом, Талипова завоевала серебро, а Нупур стала чемпионской в своей весовой категории.

Отметим, что Елдана является серебряным призером чемпионата мира-2025, прошедшего в Нише (Сербия).

Добавим, ранее золотые медали на Кубке мира в Астане завоевали Назым Кызайбай, Махмуд Сабырхан, Бекзад Нурдаулетов, Виктория Графеева, Наталья Богданова и Санжар Ташкенбай. А бои Нурбека Оралбая и Алуа Балкибековой в финале обернулся громкой сенсацией.

Прямую трансляцию финальных поединков на Кубке мира смотрите по следующей ссылке.

Лига чемпионов 2025/26   •   Грузия, Тбилиси   •   Отборочный раунд 1, мужчины
8 июля 21:00   •   не начат
Иберия-1999
Иберия-1999
(Тбилиси)
- : -
Мальме
Мальме
(Мальме)
Кто победит в основное время?
Иберия-1999
Ничья
Мальме
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