Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 19:46
 

Сенсацией обернулся бой чемпионки мира из Казахстана в финале Кубка мира

  Комментарии

Поделиться
Сенсацией обернулся бой чемпионки мира из Казахстана в финале Кубка мира ©КФБ

Казахстанка Алуа Балкибекова выступила в финале этапа Кубка мира по боксу, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанка Алуа Балкибекова выступила в финале этапа Кубка мира по боксу, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.

В решающем поединке весовой категории до 51 килограмма ей противостояла четырехкратная чемпионка Финляндии (2020, 2021, 2022 и 2023) и бронзовая призерша чемпионата Европы (2021) - Пихла Кайво-Оя.

Первый раунд оказался близким, однако закончился в пользу казахстанки - 3:2. Второй отрезок судьи единогласно отдали финской боксерше - 5:0. Третий раунд со счетом 3:2 снова выиграла Кайво-Оя.

Таким образом, Балкибекова завершает турнир бронзовой призершей, а Пихла становится обладательницей золотой медали.

Алуа Балкибекова дважды становилась чемпионкой Азии (2021 и 2022 годы), а также завоевывала медали мировых первенств: серебро в 2022 году, бронзу в 2023 году и золото в 2025-м.

Добавим, ранее золотые медали на Кубке мира в Астане завоевали Назым Кызайбай, Махмуд Сабырхан, Бекзад Нурдаулетов, Виктория Графеева, Наталья Богданова и Санжар Ташкенбай. А бой Нурбека Оралбая в финале обернулся громкой сенсацией.

Прямую трансляцию финальных поединков на Кубке мира смотрите по следующей ссылке.

Лига чемпионов 2025/26   •   Финляндия, Куопио   •   Отборочный раунд 1, мужчины
8 июля 20:00   •   не начат
КуПС Куопио
КуПС Куопио
(Куопио)
- : -
Милсами
Милсами
(Оргеев)
Кто победит в основное время?
КуПС Куопио
Ничья
Милсами
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!