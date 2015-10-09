Сенсацией обернулся бой чемпионки мира из Казахстана в финале Кубка мира

Казахстанка Алуа Балкибекова выступила в финале этапа Кубка мира по боксу, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.

В решающем поединке весовой категории до 51 килограмма ей противостояла четырехкратная чемпионка Финляндии (2020, 2021, 2022 и 2023) и бронзовая призерша чемпионата Европы (2021) - Пихла Кайво-Оя.

Первый раунд оказался близким, однако закончился в пользу казахстанки - 3:2. Второй отрезок судьи единогласно отдали финской боксерше - 5:0. Третий раунд со счетом 3:2 снова выиграла Кайво-Оя.

Таким образом, Балкибекова завершает турнир бронзовой призершей, а Пихла становится обладательницей золотой медали.

Алуа Балкибекова дважды становилась чемпионкой Азии (2021 и 2022 годы), а также завоевывала медали мировых первенств: серебро в 2022 году, бронзу в 2023 году и золото в 2025-м.

Добавим, ранее золотые медали на Кубке мира в Астане завоевали Назым Кызайбай, Махмуд Сабырхан, Бекзад Нурдаулетов, Виктория Графеева, Наталья Богданова и Санжар Ташкенбай. А бой Нурбека Оралбая в финале обернулся громкой сенсацией.

Прямую трансляцию финальных поединков на Кубке мира смотрите по следующей ссылке.