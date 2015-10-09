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Казахстан оставили без золота в финале Кубка мира по боксу

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Казахстан оставили без золота в финале Кубка мира по боксу ©КФБ

Казахстанка Надежда Рябец провела финальный поединок в рамках этапа Кубка мира по боксу, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанка Надежда Рябец провела финальный поединок в рамках этапа Кубка мира по боксу, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.

В решающей встрече весовой категории до 75 килограммов ей противостояла чемпионка мира среди юниоров (2022) и участница Олимпийских игр в Париже - норвежка Суннива Хофстад.

Первые два раунда остались за соперницей Казахстанки со счетом 5:0. В третьем отрезке боксерша из Норвегии довела бой до победного конца, завоевав золото турнира.

Рябец, в свою очередь, завершает домашние соревнования серебряной призершей.

Лига чемпионов 2025/26   •   Армения, Ереван   •   Отборочный раунд 1, мужчины
8 июля 21:00   •   не начат
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