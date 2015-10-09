Казахстан оставили без золота в финале Кубка мира по боксу

Казахстанка Надежда Рябец провела финальный поединок в рамках этапа Кубка мира по боксу, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.
В решающей встрече весовой категории до 75 килограммов ей противостояла чемпионка мира среди юниоров (2022) и участница Олимпийских игр в Париже - норвежка Суннива Хофстад.
Первые два раунда остались за соперницей Казахстанки со счетом 5:0. В третьем отрезке боксерша из Норвегии довела бой до победного конца, завоевав золото турнира.
Рябец, в свою очередь, завершает домашние соревнования серебряной призершей.
Лига чемпионов 2025/26 • Армения, Ереван • Отборочный раунд 1, мужчины
8 июля 21:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Ноа
Ничья
Будучность Пд
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