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Разгром с нокдауном принес Нурдаулетову золото на Кубке мира по боксу

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Разгром с нокдауном принес Нурдаулетову золото на Кубке мира по боксу ©КФБ

Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов выступил в финале домашнего Кубка мира в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов выступил в финале домашнего Кубка мира в Астане, сообщают Vesti.kz.

В решающем поединке Нурдаулетов сошелся с Джугну Альвата из Индии. В первом раунде Бекзад отправил соперника в нокдаун. В дальнейшем казахстанец продолжил доминировать на ринге и одержал победу. 

Для сборной Казахстана это третье золото на Кубке мира в Астане. 

Бекзат Нурдаулетов - чемпион мира 2019 года и победитель чемпионата Азии 2024 года в Таиланде.

Ранее золотые медали на Кубке мира в Астане завоевали Назым Кызайбай и Махмуд Сабырхан

Прямую трансляцию финальных поединков на Кубке мира смотрите по следующей ссылке

 

Лига чемпионов 2025/26   •   Словения, Любляна   •   Отборочный раунд 1, мужчины
8 июля 22:00   •   не начат
Олимпия Л
Олимпия Л
(Любляна)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Олимпия Л
Ничья
Кайрат
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