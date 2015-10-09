Казахстан завоевал пятое золото на Кубке мира по боксу в Астане

Казахстанка Наталья Богданова выступила в финале Кубка мира по боксу, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.

В решающем поединке весовой категории до 70 килограммов ей противостояла представительница Австралии Лекейша Перголити.

Первый раунд уверенно забрала Богданова - 5:0. Второй отрезок на записках судей оказался более близким - 3:2 в пользу Перголити. Таким образом, судьба золотой медали решалась в финальном третьем раунде, победителем которого стала Богданова.

Для сборной Казахстана это пятое золото на Кубке мира в Астане.

Отметим, что ранее золотые медали на Кубке мира в Астане завоевали Назым Кызайбай, Махмуд Сабырхан, Бекзад Нурдаулетов и Виктория Графеева. А бой Нурбека Оралбая в финале обернулся громкой сенсацией.

Прямую трансляцию финальных поединков на Кубке мира смотрите по следующей ссылке.