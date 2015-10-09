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Казахстан завоевал пятое золото на Кубке мира по боксу в Астане

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Казахстан завоевал пятое золото на Кубке мира по боксу в Астане ©КФБ

Казахстанка Наталья Богданова выступила в финале Кубка мира по боксу, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанка Наталья Богданова выступила в финале Кубка мира по боксу, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.

В решающем поединке весовой категории до 70 килограммов ей противостояла представительница Австралии Лекейша Перголити.

Первый раунд уверенно забрала Богданова - 5:0. Второй отрезок на записках судей оказался более близким - 3:2 в пользу Перголити. Таким образом, судьба золотой медали решалась в финальном третьем раунде, победителем которого стала Богданова.

Для сборной Казахстана это пятое золото на Кубке мира в Астане.  

Отметим, что ранее золотые медали на Кубке мира в Астане завоевали Назым КызайбайМахмуд Сабырхан, Бекзад Нурдаулетов и Виктория Графеева. А бой Нурбека Оралбая в финале обернулся громкой сенсацией.

Прямую трансляцию финальных поединков на Кубке мира смотрите по следующей ссылке

Чемпионат Казахстана 2025. Женщины   •   Казахстан, Кызылординская обл., Кызылорда   •   Тур 12, женщины
7 июля 20:00   •   не начат
Кайсар
Кайсар
(Кызылорда)
- : -
Окжетпес
Окжетпес
(Кокшетау)
Кто победит в основное время?
Кайсар
Ничья
Окжетпес
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