"Новый Головкин" из Казахстана получил новости по следующему бою

Казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов (15-0-1, 13 КО) узнал новую дату следующего выхода на ринг, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что его поединок состоится 15 августа в США. Однако согласно данным BoxRec, ближайший бой Ахмедова запланирован на 3 октября и пройдет в рамках вечера профессионального бокса в Санта-Инезе (США). Имя соперника пока не объявлено, однако известно, что бой рассчитан на десять раундов.

Свой предыдущий поединок Садриддин провел 20 апреля в США, где встретился с опытным мексиканцем Элиасом Эспадасом (23-7-1, 16 КО). Несмотря на прогнозы экспертов, бой прошел всю дистанцию - десять раундов - и завершился неожиданной ничьей.

Отметим, что в Штатах Ахмедова часто сравнивают с Геннадием Головкиным - не только из-за стиля, но и благодаря сотрудничеству с бывшими ключевыми фигурами команды GGG: тренером Абелем Санчесом и промоутером Томом Леффлером.