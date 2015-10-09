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Любительский бокс
Сегодня 14:23
 

Казахстан без боя взял второе золото на Кубке мира по боксу

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Казахстан без боя взял второе золото на Кубке мира по боксу ©КФБ

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан успешно выступил в финале Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан успешно выступил в финале Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

В решающем бою Махмуд весовой категории до 55 килограммов должен был встретиться с японцем Руи Ямагучи. Однако, соперник не вышел на поединок. 

Таким образом, Сабырхан стал обладателем золотой медали Кубка мира. 

Ранее Назым Кызайбай одержала победу в финале Кубка мира и принесла первое золото Казахстану на турнире. 

Махмуд Сабырхан является обладателем золота и серебра чемпионатов мира (2023, 2021), также он становился вторым на чемпионате Азии (2022).

Прямую трансляцию финальных поединков на Кубке мира смотрите по следующей ссылке

 

Лига чемпионов 2025/26   •   Словения, Любляна   •   Отборочный раунд 1, мужчины
8 июля 22:00   •   не начат
Олимпия Л
Олимпия Л
(Любляна)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Олимпия Л
Ничья
Кайрат
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