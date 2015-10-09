Казахстанка прокомментировала тяжелейший камбэк в финале Кубка мира по боксу

Представительница женской сборной Казахстана по боксу Наталья Богданова прокомментировала победу в финале Кубка мира, проходящего в Астане, передают Vesti.kz.

В финальной схватке весовой категории до 70 кг Богданова встретилась с австралийкой Лекейшей Перголити.

Первый раунд остался за казахстанской спортсменкой - судьи единогласно отдали его Богдановой со счетом 5:0. Во втором раунде борьба обострилась, Перголити совершила камбэк выиграв 3:2 и оставив судьбу золота на третий отрезок. Однако Богданова вновь продемонстрировала свое преимущество и завоевала победу, принеся Казахстану пятую золотую медаль на турнире.

"Так тяжело, если честно. Когда во втором раунде сравняли, я поняла, что мне нужно еще больше выложиться - на все 200 процентов! Было, конечно, очень тяжело. Я изо всех сил, наверное, невозможное делала! Потому что я шла за победой. Я знала, что золото мое! Алга, Казахстан", - приводит слова Богдановой Qazsport.

Отметим, что по итогам дневной сессии финальных поединков у Казахстана шесть золотых медалей. Вечерняя сессия стартует в 19:00. Прямая трансляция доступна по ссылке.