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Чемпион мира из Казахстана разгромил и отправил в нокдаун соперника в финале Кубка мира по боксу

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Чемпион мира из Казахстана разгромил и отправил в нокдаун соперника в финале Кубка мира по боксу ©КФБ

Представитель мужской сборной Казахстана по боксу Санжар Ташкенбай провел финальную встречу на этапе Кубка мира, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Представитель мужской сборной Казахстана по боксу Санжар Ташкенбай провел финальную встречу на этапе Кубка мира, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.

Его соперником в решающем поединке весовой категории до 50 килограммов стал филиппинец Джей Брайан Барикуатро. Первые два раунда с разгромом забрал Ташкенбай - 5:0 в каждом отрезке. В последнем раунде Санжар также не оставил шансов оппоненту, отправив его в нокдаун.

Для сборной Казахстана это шестое золото на Кубке мира в Астане.  

Отметим, что Ташкенбай является чемпионом мира-2023, а также победителем первенства Азии 2022 года.

Добавим, ранее золотые медали на Кубке мира в Астане завоевали Назым Кызайбай, Махмуд Сабырхан, Бекзад Нурдаулетов, Виктория Графеева и Наталья Богданова. А бой Нурбека Оралбая в финале обернулся громкой сенсацией.

Прямую трансляцию финальных поединков на Кубке мира смотрите по следующей ссылке.

Разгромом обернулся бой Казахстан - Узбекистан за финал Кубка мира по боксу

Лига конференций 2025/26   •   Гибралтар, Гибралтар   •   Отборочный этап 1, мужчины
8 июля 21:00   •   не начат
Сент-Джозеф
Сент-Джозеф
(Гибралтар)
- : -
Клифтонвилл
Клифтонвилл
(Клифтонвилл)
Кто победит в основное время?
Сент-Джозеф
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