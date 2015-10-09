Алимханулы сообщил плохие новости по бою за три титула чемпиона мира

Объединенный чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) высказал опасения по поводу поединка с доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1-1, 18 КО), передают Vesti.kz.

По заявлению самого Алимханулы, потенциальный соперник уже получил контракт на бой с казахстанцем. Однако Жанибек уверен, что Адамес не станет подписывать соглашение.

"Вы это видели? Он (Адамес) исчез! Обычно он очень активен в Twitter (нынешний X)! Теперь он даже не отвечает! Я знаю почему! Он не знает, что сказать. Потому что у него в руках контракт. И он его не подпишет", - написал Жанибек в X.

Отметим, что доминиканцу принадлежит титул WBC в среднем весе - именно поэтому казахстанец желает провести поединок с ним. В случае если это случится, на кону будут стоять сразу три чемпионский пояса - IBF и WBO Алимханулы и WBC Адамеса.

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