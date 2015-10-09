Алимханулы уделал чемпиона мира с 31-3: он дрался с Канело

Спортивный портал vRINGe составил рейтинг самых техничных боксеров в среднем весе. Лидером списка стал казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO), передают Vesti.kz.

Вторым в дивизионе по уровню технических навыков выбрали чемпиона мира по версии WBA кубинца Эрисланди Лару (31-3, 19 KO). Несмотря на то, что совсем недавно казахстанец уступил ему звание короля среднего веса, в этом параметре Алимханулы, как считают авторы, переигрывает своего коллегу.

"Годы летят стрелою". А уровень оппозиции Жанибека на все том же откровенно печальном уровне. Обидно, что такой талант прозябает на "задворках" бокса. Тягаться с Алимханулы мог бы разве что Лара. Но этот ветеранище серьезно изменил тактико-техническую базу, превратившись в контровика-снайпера, - пишет портал.

Топ-3 самых техничных боксеров среднего веса:

№1: Жанибек Алимханулы

№2: Эрисланди Лара

№3: Кирон Дэвис

Напомним, что Жанибек является доминирующим чемпионом в своем весе. Ему принадлежат сразу два пояса чемпиона мира - IBF и WBO.

42-летний Лара, в свою очередь, самый опытный обладатель титула в среднем дивизионе. Среди его соперников числится такое имя, как звездный мексиканец Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 КО), которому он уступил раздельным решением судей в далеком 2014-м.

Победивший Алимханулы узбекистанец может стать новым соперником Канело