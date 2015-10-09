Чемпион мира уделал Алимханулы в битве за "короля" дивизиона

Объединенный чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) потерял первое место в рейтинге BoxRec, передают Vesti.kz.

Его обогнал обладатель титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в этом же дивизионе - кубинец Эрисланди Лара (31-3, 19 KO), не дравшийся, к слову, с сентября 2024-го.

Алимханулы занял первую строчку в апреле текущего года, когда мощным нокаутом победил французского претендента конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО). Однако теперь авторы рейтинга решили вновь отдать звания "короля" кубинцу.

В топ-10 среднего дивизиона также представлены такие боксеры, как Крис Юбенк-младший (Великобритания), Карлос Адамес (Доминиканская Республика), Аарон Маккенна (Ирландия), Остин Уильямс (США), Этиноса Олиха (Италия), Майкл Зерафа (Австралия), Шейн Мосли-младший (США) и Анауэль Нгамиссенге (Франция).

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