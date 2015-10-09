Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 20:25
 

Разгромом обернулся бой Казахстан - Узбекистан за финал Кубка мира по боксу

  Комментарии (1)

Поделиться
Разгромом обернулся бой Казахстан - Узбекистан за финал Кубка мира по боксу ©НОК РК

Представительница Казахстана Елдана Талипова провела полуфинальный поединок против узбечки Олтиной Сотимбоевой на этапе Кубка мира, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.

Поделиться
1

Представительница Казахстана Елдана Талипова провела полуфинальный поединок против узбечки Олтиной Сотимбоевой на этапе Кубка мира, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.

Бой прошел в весовой категории +80 килограммов. В первом раунде казахстанка не оставила шансов сопернице, победив с разгромным счетом 5:0. Второй отрезок оказался более близким на записках судей - 3:2 в пользу Талиповой. В третьем представительница Узбекистана взяла реванш, выиграв 5:0. Однако благодаря второму раунду победительницей стала Елдана.

Примечательно, что ранее Талипова и Сотимбоева встречались на чемпионате Азии 2024 года и чемпионате мира 2025 года. В обоих поединках победу одержала казахстанка.

Таким образом, Талипова проходит в финал турнира, обеспечив себе серебряную медаль соревнований. Сотимбоева, в свою очередь, завершает соревнования бронзовым призером.

Отметим, что Елдана является серебряным призером чемпионата мира-2025, прошедшего в Нише (Сербия).

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск   •   Тур 15, мужчины
5 июля 18:00   •   не начат
Кызылжар
Кызылжар
(Петропавловск)
- : -
Ордабасы
Ордабасы
(Шымкент)
Кто победит в основное время?
Кызылжар
Ничья
Ордабасы
Проголосовало 34 человек

Реклама

Живи спортом!