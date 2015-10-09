Казахстанский чемпион по боксу объявил о завершении карьеры и назвал причину

Казахстанский боксер Ермахан Жакпеков объявил о завершении профессиональной карьеры, передают Vesti.kz.

Об этом спортсмен сообщил в своих социальных сетях.

"Завершаю свою боксерскую карьеру. Травма заставила остановиться. Бокс был огромной частью моей жизни. Он дал мне силу, дисциплину, характер и настоящих людей рядом.

Я горжусь каждым раундом, каждой каплей пота, каждым выходом в ринг.

Спасибо всем, кто верил в меня.

Спасибо тем, кто был рядом - в победах и в поражениях.

Я ухожу с благодарностью и с высоко поднятой головой.

Это не конец - это новый старт. Просто теперь бой продолжается вне ринга", - написал Жакпеков.