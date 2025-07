Самый дорогой игрок в истории "Барселоны" официально перешел в новый клуб

Бразильский атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо завершил переход из бирмингемской "Астон Виллы" в бразильский клуб "Васко да Гама", передают Vesti.kz.

Об этом сообщила пресс-служба английской команды.

Aston Villa can confirm that Philippe Coutinho has completed a permanent move to Vasco da Gama.



Everyone at Aston Villa would like to thank Philippe for his service to the club and wish him all the best in his future career.