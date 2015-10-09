Самый дорогой игрок в истории "Барселоны" официально перешел в новый клуб

Бразильский атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо завершил переход из бирмингемской "Астон Виллы" в бразильский клуб "Васко да Гама", передают Vesti.kz.

Об этом сообщила пресс-служба английской команды.

Aston Villa can confirm that Philippe Coutinho has completed a permanent move to Vasco da Gama.



Everyone at Aston Villa would like to thank Philippe for his service to the club and wish him all the best in his future career. — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 4, 2025

Европейская глава — закрыта

Карьера Коутиньо в Европе началась в итальянском "Интере", однако из-за нехватки игровой практики он отправлялся в аренду в испанский "Эспаньол". Настоящий прорыв случился после перехода в английский "Ливерпуль" - именно на "Энфилде" бразилец стал одним из лучших полузащитников мира, завоевав признание болельщиков и экспертов.

Рекордный трансфер и неудачи в "Барселоне"

В январе 2018 года "Барселона" заплатила за Коутиньо рекордные для себя 135 миллионов евро - сумма, которая до сих пор остается самой крупной в истории клуба наряду с трансфером Усмана Дембеле. Однако в Каталонии бразилец так и не сумел раскрыться: частые травмы, конкуренция и спад формы вынудили "Барсу" сдавать его в аренду — сначала в мюнхенскую "Баварию", с которой он выиграл Лигу чемпионов, а затем в английскую "Астон Виллу".

Последние шаги и возвращение домой

Английский клуб в 2022 году выкупил контракт полузащитника, но и в АПЛ Коутиньо не сумел стабильно заиграть. Последовали аренды в катарский "Аль-Духаиль", а затем - в бразильский "Васко да Гама", где он и начинал карьеру.

Теперь трансфер стал полноценным: Коутиньо официально стал игроком "Васко да Гама". Именно в этом клубе из Рио-де-Жанейро начался его путь в большом футболе.