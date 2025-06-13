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Клубный чемпионат мира 2025
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Определился первый полуфиналист клубного ЧМ в США

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Определился первый полуфиналист клубного ЧМ в США ©ФК "Флуминенсе"

Бразильский "Флуминенсе" стал первым полуфиналистом клубного чемпионата мира в США. На стадии четвертьфинала клуб противостоял саудовскому "Аль-Хилялю", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Бразильский "Флуминенсе" стал первым полуфиналистом клубного чемпионата мира в США. На стадии четвертьфинала клуб противостоял саудовскому "Аль-Хилялю", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Орландо (штат Флорида), завершилась победой "Флуминенсе" со счетом 2:1. На 40-й минуте бразильцы вышли вперед благодаря голу Мартинелли, однако на 51-й Маркос Леонардо восстановил равенство на табло. Победным для "Флуминенсе" стал гол Эркулеса на 70-й минуте.

Теперь бразильский коллектив ждет результата противостояния между "Палмейрасом" и "Челси". С победителем этого матча они сыграют в полуфинале уже 8 июля.

Что касается "Аль-Хиляля", то клуб закончил выступления на клубном чемпионате мира. Теперь представителей азиатского футбола на турнире не осталось.

Назван главный фаворит клубного ЧМ: это не "Реал"

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/4 финала, мужчины
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