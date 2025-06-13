Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 11:30
 

Назван главный фаворит клубного ЧМ: это не "Реал"

  Комментарии

Поделиться
Назван главный фаворит клубного ЧМ: это не "Реал" ©x.com/FIFACWC

Парижский гранд ПСЖ вышел на передовую в борьбе за титул клубного чемпиона мира. По версии издания Goal, именно французская команда теперь считается главным фаворитом турнира, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Парижский гранд ПСЖ вышел на передовую в борьбе за титул клубного чемпиона мира. По версии издания Goal, именно французская команда теперь считается главным фаворитом турнира, сообщают Vesti.kz.

После неожиданного вылета "Манчестер Сити", ранее лидировавшего в рейтинге, ПСЖ занял первую строчку в списке претендентов.

Статус победителя Лиги чемпионов укрепил амбиции парижан - теперь они не просто участники, а главные охотники за трофеем.

Рейтинг претендентов на победу на клубном чемпионате мира:

  1. ПСЖ (Франция);
  2. "Реал" (Испания);
  3. "Челси" (Англия);
  4. "Флуминенсе" (Бразилия);
  5. "Бавария" (Германия);
  6. "Аль-Хилаль" (Саудовская Аравия);
  7. "Палмейрас" (Бразилия);
  8. "Боруссия" Дортмунд (Германия).


Суперкомпьютер назвал победителя клубного чемпионата мира: это не "Реал" и не ПСЖ

Расписание матчей 1/4 финала клубного ЧМ - 2025

В ночь с 4 на 5 июля (время - казахстанское)

00:00 4 июля. "Палмейрас" - "Челси";
06:00 5 июля. "Флуминенсе" - "Аль-Хиляль".

В ночь с 5 на 6 июля

21:00 5 июля. ПСЖ - "Бавария";
01:00 5 июля. "Реал" Мадрид - "Боруссия" Дортмунд.

В прямом эфире матчи покажет телеканал Qazsport.

Календарь игр клубного чемпионата мира - 2025

1/2 финала

9 июля. 00:00. Победитель 1/4 финала 1 - Победитель 1/4 финала 2
10 июля. 00:00. Победитель 1/4 финала 3 - Победитель 1/4 финала 4

Финал

14 июля 00:00 Победитель 1/2 финала 1 - Победитель 1/2 финала 2.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/4 финала, мужчины
5 июля 06:00   •   не начат
Палмейрас
Палмейрас
(Сан-Паулу)
- : -
Челси
Челси
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Палмейрас
Ничья
Челси
Проголосовало 39 человек

Реклама

Живи спортом!