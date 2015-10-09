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Футбол
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Клуб казахстанца потерпел неудачу в европейском чемпионате

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Клуб казахстанца потерпел неудачу в европейском чемпионате ©IG/mitrofanovd.7

В матче 15-го тура высшей лиги Беларуси "Неман" на своем поле принимал "Ислочь". Все закончилось победой хозяев, сообщают Vesti.kz.

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В матче 15-го тура высшей лиги Беларуси "Неман" на своем поле принимал "Ислочь". Все закончилось победой хозяев, сообщают Vesti.kz.

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По итогам 90 минут игры был зафиксирован счет 2:0. На третьей минуте быстрым голом отметился Антон Сучков, а на 88-й позднее взятие ворот оформил Максим Кравцов.

Казахстанский нападающий гостей Денис Митрофанов так и не вышел на замену, весь матч проведя в статусе запасного.

В этом сезоне 23-летний форвард только один раз вышел на поле в высшей лиге, отыграв три минуты.

В турнирной таблице "Неман" занимает пятое место с 28 очками, а "Ислочь" идет седьмой с 24 баллами.

15-й тур КПЛ: прямая трансляция четырех матчей

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Астана   •   Тур 15, мужчины
Сегодня 18:00   •   не начат
Женис
Женис
(Астана)
- : -
Улытау
Улытау
(Жезказган)
Кто победит в основное время?
Женис
Ничья
Улытау
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