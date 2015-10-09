Еще один казахстанец может покинуть "Астану"

Полузащитник "Астаны" Эльхан Астанов может вернуться в родной "Ордабасы". Клубы близки к заключению сделки, сообщают Vesti.kz.
"Эльхан Астанов близок к возвращению "Ордабасы". Воспитанник шымкентской школы футбола ждет возващения домой. Стороны близки к соглашению. Зимой Эльхан отказался от возвращения в Шымкент", - пишет источник.
В этом сезоне 25-летний Астанов провел 12 матчей во всех турнирах за "Астану". Он стал автором одного гола.
Добавим, что в это трансферное окно столичный клуб уже покинул другой казахстанец Арман Кенесов.
Чемпионат Казахстана по футболу 2025 • Казахстан, Жетысуская область, Талдыкорган • Тур 15, мужчины
6 июля 19:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Жетысу
Ничья
Астана
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