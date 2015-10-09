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Еще один казахстанец может покинуть "Астану"

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Еще один казахстанец может покинуть "Астану" ©ФК "Астана"

Полузащитник "Астаны" Эльхан Астанов может вернуться в родной "Ордабасы". Клубы близки к заключению сделки, сообщают Vesti.kz.

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Полузащитник "Астаны" Эльхан Астанов может вернуться в родной "Ордабасы". Клубы близки к заключению сделки, сообщают Vesti.kz.

"Эльхан Астанов близок к возвращению "Ордабасы". Воспитанник шымкентской школы футбола ждет возващения домой. Стороны близки к соглашению. Зимой Эльхан отказался от возвращения в Шымкент", - пишет источник.


В этом сезоне 25-летний Астанов провел 12 матчей во всех турнирах за "Астану". Он стал автором одного гола.

Добавим, что в это трансферное окно столичный клуб уже покинул другой казахстанец Арман Кенесов.

15-й тур КПЛ: прямая трансляция четырех матчей

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 11 3 2 34-12 36
2 Астана 15 10 4 1 32-15 34
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 15 3 2 10 12-24 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Жетысуская область, Талдыкорган   •   Тур 15, мужчины
6 июля 19:00   •   не начат
Жетысу
Жетысу
(Талдыкорган)
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