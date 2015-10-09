Казахстанский футболист положительно отреагировал на отказ от легионеров

Новичок туркестанского "Турана" Бакдаулет Зульфикаров поделился мнением о перестройке в команде и уходе ряда легионеров. Он считает, что это вполне объяснимо, с учетом нового закона, сообщают Vesti.kz.

"После ухода легионеров наш тренерский штаб собрал новую команду. В новом сочетании только из казахстанских игроков мы провели пока две игры. Я не думаю, что в команде произошло что-то экстраординарное, ведь закон о легионерах подписан, и в ближайшее время многие клубы будут играть только местными игроками. Руководством области поставлена задача играть казахстанцами уже сейчас и сохранить "Туран" в КПЛ. Мы сделаем все, чтобы ее достичь.

Опыт "Кайсара"? Я знаю многих местных игроков оттуда. Они выкладываются на полную и забирают очки у команд, у которых немало иностранцев. Например, они взяли очки в матчах с "Тоболом", "Астаной" и "Кайратом". Поэтому нет ничего не возможного", - цитирует его слова Legalbet.kz.