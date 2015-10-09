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КПЛ
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Казахстанский футболист положительно отреагировал на отказ от легионеров

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Казахстанский футболист положительно отреагировал на отказ от легионеров ©ФК "Кайрат"

Новичок туркестанского "Турана" Бакдаулет Зульфикаров поделился мнением о перестройке в команде и уходе ряда легионеров. Он считает, что это вполне объяснимо, с учетом нового закона, сообщают Vesti.kz.

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Новичок туркестанского "Турана" Бакдаулет Зульфикаров поделился мнением о перестройке в команде и уходе ряда легионеров. Он считает, что это вполне объяснимо, с учетом нового закона, сообщают Vesti.kz.

"После ухода легионеров наш тренерский штаб собрал новую команду. В новом сочетании только из казахстанских игроков мы провели пока две игры. Я не думаю, что в команде произошло что-то экстраординарное, ведь закон о легионерах подписан, и в ближайшее время многие клубы будут играть только местными игроками. Руководством области поставлена задача играть казахстанцами уже сейчас и сохранить "Туран" в КПЛ. Мы сделаем все, чтобы ее достичь.

Опыт "Кайсара"? Я знаю многих местных игроков оттуда. Они выкладываются на полную и забирают очки у команд, у которых немало иностранцев. Например, они взяли очки в матчах с "Тоболом", "Астаной" и "Кайратом". Поэтому нет ничего не возможного", - цитирует его слова Legalbet.kz.


Отметим, что 24-летний форвард первую половину сезона провел в составе "Атырау". Всего в 2025 году провел 11 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился.

В 2022 году он уже был игроком "Турана". Тогда он наколотил 25 голов в 19 матчах за дублирующий состав, став лучшим бомбардиром второй лиги.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 11 3 2 34-12 36
2 Астана 15 10 4 1 32-15 34
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 15 3 2 10 12-24 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Шымкент   •   Тур 15, мужчины
6 июля 20:30   •   не начат
Окжетпес
Окжетпес
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