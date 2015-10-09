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Лига чемпионов
Сегодня 12:05
 

В Алматы сделали заявление о Лиге чемпионов

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В Алматы сделали заявление о Лиге чемпионов ©ФК "Кайрат", Арман Джаксыгулов

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин оценил победу своей команды над "Тураном" (4:0) в казахстанской премьер-лиге (КПЛ). Также он высказался о скором старте в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин оценил победу своей команды над "Тураном" (4:0) в казахстанской премьер-лиге (КПЛ). Также он высказался о скором старте в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

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"Поздравляю всех болельщиков, футболистов и весь клуб с очень важной победой над "Тураном". Нам очень важно было взять три очка, поэтому мы довольны. В связи с тем, что мы сейчас играем матч в еврокубках, сделали определенную ротацию и дали сыграть молодым ребятам. У нас есть три дня. Будем готовиться к выезду и предстоящему долгожданному матчу в еврокубках. Мы с нетерпением ждем этот матч.

Мы настраивали ребят на эту игру. Знаете, наверное, это такое стечение обстоятельств, но мы часто теряем очки с командами нижней части таблицы. Либо это связано с психологией, либо соперник более мотивирован. Об этом мы говорили ребятам, что ни в коем случае мы не должны уступать в мотивации, в желании. Ребята вышли и с первых минут задавали темп, атаковали. Да, было сложно, потому что соперник организованно оборонялся. Тем не менее, мы нашли пути, забили голы. Все прошло по плану", - цитирует его слова пресс-служба "Кайрата".


Отметим, что уже во вторник, 8 июля, "Кайрат" сыграет на выезде со словенской "Олимпией" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Разгромом с дублем 18-летнего таланта и ассистом Сатпаева обернулся матч "Кайрата" в КПЛ

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 11 3 2 34-12 36
2 Астана 15 10 4 1 32-15 34
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 15 3 2 10 12-24 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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Чемпионат Казахстана 2025. Женщины   •   Казахстан, Улытауская обл., Жезказган   •   Тур 12, женщины
6 июля 17:00   •   не начат
Улытау
Улытау
(Жезказган)
- : -
Атырау
Атырау
(Атырау)
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