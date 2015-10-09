В Алматы сделали заявление о Лиге чемпионов

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин оценил победу своей команды над "Тураном" (4:0) в казахстанской премьер-лиге (КПЛ). Также он высказался о скором старте в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Поздравляю всех болельщиков, футболистов и весь клуб с очень важной победой над "Тураном". Нам очень важно было взять три очка, поэтому мы довольны. В связи с тем, что мы сейчас играем матч в еврокубках, сделали определенную ротацию и дали сыграть молодым ребятам. У нас есть три дня. Будем готовиться к выезду и предстоящему долгожданному матчу в еврокубках. Мы с нетерпением ждем этот матч.

Мы настраивали ребят на эту игру. Знаете, наверное, это такое стечение обстоятельств, но мы часто теряем очки с командами нижней части таблицы. Либо это связано с психологией, либо соперник более мотивирован. Об этом мы говорили ребятам, что ни в коем случае мы не должны уступать в мотивации, в желании. Ребята вышли и с первых минут задавали темп, атаковали. Да, было сложно, потому что соперник организованно оборонялся. Тем не менее, мы нашли пути, забили голы. Все прошло по плану", - цитирует его слова пресс-служба "Кайрата".