"Ливерпуль" принял решение по семье погибшего Диогу Жоты

"Ливерпуль" выплатит семье погибшего Диогу Жоты все деньги, которые были положены ему за оставшиеся два года по контракту с клубом. Это около 17 миллионов евро, сообщают Vesti.kz.

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Как передает "Чемпионат", игроки, тренеры и руководство клуба прилетят в Португалию на похороны футболиста. Клуб уже вывел из обращения 20-й номер, под которым выступал Диогу.

Таким образом семья игрока - его жена и трое детей - получат от клуба 17 миллионов евро (10,39 миллиарда тенге).

Напомним, что 28-летнего футболиста не стало 3 июля - он погиб в автокатастрофе в Испании вместе со своим младшим братом, который также был профессиональным игроком.

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