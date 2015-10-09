Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 09:25
 

Жуткая авария с Жотой: Салах эмоционально отреагировал на гибель одноклубника

  Комментарии

Поделиться
Жуткая авария с Жотой: Салах эмоционально отреагировал на гибель одноклубника ©Depositphotos/[email protected]

Египетский форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах досрочно покидает Грецию, где проводил отпуск, чтобы немедленно вернуться в Англию, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Египетский форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах досрочно покидает Грецию, где проводил отпуск, чтобы немедленно вернуться в Англию, сообщают Vesti.kz.

Как информирует арабское издание Yallakora причиной этого стала гибель его одноклубника Диогу Жоты.

Салах глубоко потрясен смертью португальского нападающего, с которым его связывали не только победы на поле, но и близкие товарищеские отношения.

Несмотря на то, что египтянин пока официально не комментировал случившееся, его поступок говорит сам за себя - футболист решил приостановить личные дела и как можно скорее присоединиться к клубу в этот тяжелый момент.

Напомним, Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в результате жуткой автокатастрофы в Испании. Жота защищал цвета "Ливерпуля" с 2020 года и успел выиграть с командой титул АПЛ, Кубок Англии и два Кубка лиги. Его смерть стала настоящим ударом для всего футбольного мира.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/4 финала, мужчины
5 июля 06:00   •   не начат
Палмейрас
Палмейрас
(Сан-Паулу)
- : -
Челси
Челси
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Палмейрас
Ничья
Челси
Проголосовало 39 человек

Реклама

Живи спортом!