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Роналду хочет забрать звезду "Реала" в "Аль-Наср". Ему предлагают космическую зарплату

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Роналду хочет забрать звезду "Реала" в "Аль-Наср". Ему предлагают космическую зарплату ©x.com/AlNassrFC

"Аль-Наср" продолжает агрессивно действовать на трансферном рынке, выполняя обещания, данные Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

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"Аль-Наср" продолжает агрессивно действовать на трансферном рынке, выполняя обещания, данные Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

После продления контракта с португальской легендой клуб начал охоту за усилением, и первой целью стал нападающий мадридского "Реала" Родриго, сообщает журналист Sky Sports Саша Тавольери.

По данным источника, саудовский клуб связался с окружением бразильца и буквально предложил ему "пустой чек", готовя астрономический контракт. Инициатором трансфера выступил сам Роналду — именно он порекомендовал Родриго как приоритетную цель этого лета.

Несмотря на фантастические условия, 24-летний форвард дал понять: если он и покинет "Реал", то только ради Английской Премьер-лиги. Однако в "Аль-Насре" не намерены отступать — это было лишь первое предложение.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/4 финала, мужчины
6 июля 01:00   •   не начат
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Реал М
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