Двумя голами и удалением завершился матч "Женис" - "Улытау" в КПЛ-2025

Столичный "Женис" одержал победу над жезказганским "Улытау" в матче 15-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.
Встреча на "Астана Арене" завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
На 77-й минуте Демият Сламбеков поразил собственные ворота. Окончательный результат на 94-й минуте установил португалец Руи Баталья, поразивший пустые ворота после стремительной контратаки.
Добавим, что весь второй тайм гости играли в меньшинстве после удаления Сергея Кейлера.
Таким образом, "Женис" набрал 17 очков и поднялся на восьмое место. У "Улытау" 12 баллов и 12 место.
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • 1/4 финала, мужчины
6 июля 01:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Боруссия-09 Д
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