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КПЛ
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Двумя удалениями и неожиданным исходом обернулся матч "Ордабасы" в КПЛ-2025

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Двумя удалениями и неожиданным исходом обернулся матч "Ордабасы" в КПЛ-2025 ©ФК "Кызылжар"

Петропавловский "Кызылжар" сыграл вничью с шымкентским "Ордабасы" в матче 15-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

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Петропавловский "Кызылжар" сыграл вничью с шымкентским "Ордабасы" в матче 15-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Петропавловске завершилась со счетом 0:0. При этом, "Ордабасы" пришлось доигрывать матч вдевятером: на 19-й минуте с поля был удален ивуариец Шериф Джимо. На 42-й минуте поле покинул Дарио Чанаджиа.

"Ордабасы" выстоял и увез очко из Петропавловска.

Таким образом, "Ордабасы" набрал 20 очков и идет на седьмом месте в таблице. У "Кызылжара" 16 баллов и девятое место.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 11 3 2 34-12 36
2 Астана 15 10 4 1 32-15 34
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 14 5 5 4 14-12 20
8 Женис 15 3 8 4 15-14 17
9 Кызылжар 15 3 7 5 17-20 16
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 15 3 3 9 9-22 12
13 Туран 15 3 2 10 12-24 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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