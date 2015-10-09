Двумя удалениями и неожиданным исходом обернулся матч "Ордабасы" в КПЛ-2025

Петропавловский "Кызылжар" сыграл вничью с шымкентским "Ордабасы" в матче 15-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Петропавловске завершилась со счетом 0:0. При этом, "Ордабасы" пришлось доигрывать матч вдевятером: на 19-й минуте с поля был удален ивуариец Шериф Джимо. На 42-й минуте поле покинул Дарио Чанаджиа.

"Ордабасы" выстоял и увез очко из Петропавловска.

Таким образом, "Ордабасы" набрал 20 очков и идет на седьмом месте в таблице. У "Кызылжара" 16 баллов и девятое место.