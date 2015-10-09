Двумя удалениями и неожиданным исходом обернулся матч "Ордабасы" в КПЛ-2025

Петропавловский "Кызылжар" сыграл вничью с шымкентским "Ордабасы" в матче 15-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Петропавловске завершилась со счетом 0:0. При этом, "Ордабасы" пришлось доигрывать матч вдевятером: на 19-й минуте с поля был удален ивуариец Шериф Джимо. На 42-й минуте поле покинул Дарио Чанаджиа.
"Ордабасы" выстоял и увез очко из Петропавловска.
Таким образом, "Ордабасы" набрал 20 очков и идет на седьмом месте в таблице. У "Кызылжара" 16 баллов и девятое место.
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • 1/4 финала, мужчины
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