Игравший в "Атлетико" и "Монако" казахстанец стал игроком клуба КПЛ

Казахстанский футболист Динмухаммед Кашкен стал игроком талдыкорганского "Жетысу", сообщают Vesti.kz.

Об этом семиреченцы сообщили в своих соцсетях.

"Футбольный клуб "Жетісу" рад сообщить о подписании контракта с 26-летним защитником Динмухаммедом Кашкеном, который перешел из клуба "Улытау". Динмухаммед уже знаком талдыкорганским болельщикам - в 2018 году он выступал за нашу команду. За его плечами - внушительный опыт выступлений за казахстанские клубы: "Астана", "Актобе", "Кайсар", "Шахтер", "Хан-Тенгри", а также за литовский "Жальгирис", - пишет пресс-служба "Жетысу".

На международной арене Кашкен провел 11 матчей за молодежную сборную Казахстана (U-21), а также дебютировал в составе национальной сборной.

Ранее Кашкен находился в структурах "Атлетико" и "Касабланки", а также французского "Монако". В 2020 году молодой защитник был близок к подписанию контракта с болгарской "Славией".