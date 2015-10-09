Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 09:55
 

Британский клуб раскрыл планы на игрока сборной Казахстана

  Комментарии

Поделиться
Британский клуб раскрыл планы на игрока сборной Казахстана ©КФФ

Трансфер полузащитника сборной Казахстана Ислама Чеснокова из "Тобола" в шотландский "Хартс" может не состояться в летнее окно, передают Vesti.kz

Поделиться

Трансфер полузащитника сборной Казахстана Ислама Чеснокова из "Тобола" в шотландский "Хартс" может не состояться в летнее окно, передают Vesti.kz

Главный тренер "Хартса" Дерек Макиннес рассказал о подробностях потенциальной сделки и ее сложностях. 

"Мы не продвинулись дальше в переговорах. Есть небольшая тупиковая ситуация – он является ключевым игроком для своей нынешней команды, и я не думаю, что они пойдут нам на встречу. Это не значит, что они пытаются получить более выгодные педложения от нас или что-то в этом роде. Боюсь, что они, возможно, хотят, чтобы он остался в своей команде до конца сезона", – рассказал Макиннес.

Ислам Чесноков в текущем сезоне КПЛ провел за "Тобол" 14 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.

 

Лига чемпионов 2025/26   •   Словения, Любляна   •   Отборочный раунд 1, мужчины
8 июля 22:00   •   не начат
Олимпия Л
Олимпия Л
(Любляна)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Олимпия Л
Ничья
Кайрат
Проголосовало 6 человек

Реклама

Живи спортом!