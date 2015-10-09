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КПЛ
Вчера 22:35
 

Шестью голами обернулся матч уникального клуба КПЛ

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Шестью голами обернулся матч уникального клуба КПЛ ©ФК "Кайсар"

В рамках 15-го тура казахстанской премьер-лиги кокшетауский "Окжетпес" одержал уверенную победу над кызылординским "Кайсаром" со счетом 4:2, сообщают Vesti.kz.

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В рамках 15-го тура казахстанской премьер-лиги кокшетауский "Окжетпес" одержал уверенную победу над кызылординским "Кайсаром" со счетом 4:2, сообщают Vesti.kz.

Хозяева начали встречу с мощного натиска: уже на 7-й минуте счет открыл нападающий Алияр Мухаммед, а спустя три минуты преимущество удвоил полузащитник Адам Адахаджиев. На 19-й минуте отличился защитник Тимур Досмагамбетов, доведя счет до разгромного. Однако "Кайсар" не сдался - под занавес первого тайма один мяч отыграл нападающий Ерсултан Төрекул.

В начале второго тайма кокшетауский клуб снова усилил давление, что привело к автоголу полузащитника гостей Алиби Тузакбаева. В компенсированное время "Кайсар" сумел сократить отставание: на 90+3 минуте голом отметился защитник Карам Султанов.

После этой победы "Окжетпес" с 24 очками закрепился на шестой строчке турнирной таблицы КПЛ. "Кайсар", в свою очередь, остался на 11-м месте.

Отметим, что кызылординский клуб остается единственным в текущем сезоне КПЛ, который выступает исключительно казахстанскими футболистами.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 16 11 4 1 34-15 37
2 Кайрат 16 11 3 2 34-12 36
3 Актобе 16 10 2 4 26-12 32
4 Тобол 14 9 4 1 27-12 31
5 Елимай 15 7 3 5 20-15 24
6 Окжетпес 15 7 3 5 23-22 24
7 Ордабасы 14 5 5 4 14-12 20
8 Женис 15 3 8 4 15-14 17
9 Кызылжар 15 3 7 5 17-20 16
10 Жетысу 15 2 7 6 12-22 13
11 Кайсар 16 2 7 7 16-29 13
12 Улытау 15 3 3 9 9-22 12
13 Туран 15 3 2 10 12-24 11
14 Атырау 17 1 2 14 9-37 5

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