Шестью голами обернулся матч уникального клуба КПЛ

В рамках 15-го тура казахстанской премьер-лиги кокшетауский "Окжетпес" одержал уверенную победу над кызылординским "Кайсаром" со счетом 4:2, сообщают Vesti.kz.

Хозяева начали встречу с мощного натиска: уже на 7-й минуте счет открыл нападающий Алияр Мухаммед, а спустя три минуты преимущество удвоил полузащитник Адам Адахаджиев. На 19-й минуте отличился защитник Тимур Досмагамбетов, доведя счет до разгромного. Однако "Кайсар" не сдался - под занавес первого тайма один мяч отыграл нападающий Ерсултан Төрекул.

В начале второго тайма кокшетауский клуб снова усилил давление, что привело к автоголу полузащитника гостей Алиби Тузакбаева. В компенсированное время "Кайсар" сумел сократить отставание: на 90+3 минуте голом отметился защитник Карам Султанов.

После этой победы "Окжетпес" с 24 очками закрепился на шестой строчке турнирной таблицы КПЛ. "Кайсар", в свою очередь, остался на 11-м месте.

Отметим, что кызылординский клуб остается единственным в текущем сезоне КПЛ, который выступает исключительно казахстанскими футболистами.