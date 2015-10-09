Два гола помогли "Астане" обогнать "Кайрат" в КПЛ

В рамках 15-го тура казахстанской премьер-лиги талдыкорганский "Жетысу" на своём поле уступил "Астане" со счетом 0:2, сообщают Vesti.kz.

Счет в матче был открыт в компенсированное время первого тайма - отличился албанский полузащитник столичного клуба Назми Грипши. Во втором тайме "Астана" продолжила контролировать игру и сумела упрочить преимущество: на 68-й минуте второй мяч забил нигерийский нападающий Чинеду Джеффри. Ранее, на 60-й минуте, арбитры отменили гол Марина Томасова из-за офсайда.

Победа принесла "Астане" важные три очка - команда вышла на первое место в турнирной таблице КПЛ с 37 баллами, обогнав алматинский "Кайрат" (36 очков). "Жетысу", в свою очередь, продолжает борьбу в нижней части таблицы и с 13 очками занимает 10-ю строчку.