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КПЛ
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Два гола помогли "Астане" обогнать "Кайрат" в КПЛ

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Два гола помогли "Астане" обогнать "Кайрат" в КПЛ ©ФК "Астана"

В рамках 15-го тура казахстанской премьер-лиги талдыкорганский "Жетысу" на своём поле уступил "Астане" со счетом 0:2, сообщают Vesti.kz.

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В рамках 15-го тура казахстанской премьер-лиги талдыкорганский "Жетысу" на своём поле уступил "Астане" со счетом 0:2, сообщают Vesti.kz.

Счет в матче был открыт в компенсированное время первого тайма - отличился албанский полузащитник столичного клуба Назми Грипши. Во втором тайме "Астана" продолжила контролировать игру и сумела упрочить преимущество: на 68-й минуте второй мяч забил нигерийский нападающий Чинеду Джеффри. Ранее, на 60-й минуте, арбитры отменили гол Марина Томасова из-за офсайда.

Победа принесла "Астане" важные три очка - команда вышла на первое место в турнирной таблице КПЛ с 37 баллами, обогнав алматинский "Кайрат" (36 очков). "Жетысу", в свою очередь, продолжает борьбу в нижней части таблицы и с 13 очками занимает 10-ю строчку.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 16 11 4 1 34-15 37
2 Кайрат 16 11 3 2 34-12 36
3 Актобе 16 10 2 4 26-12 32
4 Тобол 14 9 4 1 27-12 31
5 Елимай 15 7 3 5 20-15 24
6 Окжетпес 15 7 3 5 23-22 24
7 Ордабасы 14 5 5 4 14-12 20
8 Женис 15 3 8 4 15-14 17
9 Кызылжар 15 3 7 5 17-20 16
10 Жетысу 15 2 7 6 12-22 13
11 Кайсар 16 2 7 7 16-29 13
12 Улытау 15 3 3 9 9-22 12
13 Туран 15 3 2 10 12-24 11
14 Атырау 17 1 2 14 9-37 5

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