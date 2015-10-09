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Гекса-триком и счетом 10:1 завершился матч чемпионата Казахстана по футболу

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Гекса-триком и счетом 10:1 завершился матч чемпионата Казахстана по футболу ©instagram.com/wfc_atyrau/

Женский клуб "Улытау" из Жезказгана одержал впечатляющую победу над "Атырау" в рамках 12-го тура чемпионата Казахстана. Встреча завершилась разгромом - 10:1, сообщают Vesti.kz.

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Женский клуб "Улытау" из Жезказгана одержал впечатляющую победу над "Атырау" в рамках 12-го тура чемпионата Казахстана. Встреча завершилась разгромом - 10:1, сообщают Vesti.kz.

Уже в первом тайме "Улытау" оформил комфортное преимущество, отправив в ворота соперника четыре мяча. Главной героиней стала Жансезим Айсапар, оформившая хет-трик до перерыва. Единственный гол "Атырау" на 27-й минуте забила Ботагоз Жумажанова, временно сделав счет 2:1.

После перерыва игра полностью осталась за хозяевами поля - 6 безответных мячей. Айсапар продолжила голевую феерию, доведя личный счет до шести голов за матч (гекса-трик).


Таким образом, после 12 туров "Улытау" набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. "Атырау" с четырьмя очками остается на 13-й, предпоследней строчке. Лидирует в чемпионате БИИК из Шымкента, имеющий 31 очко.

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