Форвард Дьекерш договорился о переходе в топ-клуб

Форвард лиссабонского "Спортинга" швед Виктор Дьекереш достиг полного соглашения с лондонским "Арсеналом" по условиям личного контракта, передают Vesti.kz

По информации инсайдера Фабрицио Романо, шведский нападающий уже уведомил руководство португальского клуба о своем желании перейти в стан "канониров" и не намерен рассматривать другие предложения. Переговоры между командами находятся в активной стадии, и сделка уже близка к завершению.

Дьекереш провел выдающийся сезон, став лучшим бомбардиром не только чемпионата Португалии, но и всей Европы - он забил 39 мячей, опередив всех конкурентов из топ-лиг. На данный момент 27-летний футболист оценивается в 75 миллионов евро.