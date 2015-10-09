ПСЖ сделал предложение "Реалу" за звезду в миллиард евро: Перес отреагировал

Французский "Пари Сен-Жермен" предпринял попытку подписать нападающего мадридского "Реала" бразильца Родриго Гоэса, передают Vesti.kz.

ПСЖ решил купить Родриго

По информации Don Balon, ПСЖ направил в адрес "сливочных" два официальных предложения: сначала - на сумму 50+25 миллионов евро, а затем - 70+10 миллионов. Однако обе попытки оказались недостаточными, учитывая, что клаусула игрока составляет миллиард евро.

Перес готов прадать футболиста

Тем не менее, мадридский клуб, судя по всему, готов рассмотреть продажу. Президент "Реала" Флорентино Перес, ранее категорически отказывавшийся от любых переговоров по Родриго, в этот раз выразил готовность сесть за стол переговоров, если сумма предложения достигнет 80 миллионов евро - единым платежом.

Родриго нет места среди звезд "Реала"

Причина изменения позиции кроется в трансформации команды. После прихода французского форварда Килиана Мбаппе и укрепления ролей бразильца Винисиуса Жуниора и уругвайца Федерико Вальверде, Родриго утратил статус ключевого игрока. В клубе признают его вклад в победы, включая Лигу чемпионов, но считают, что команда способна добиваться успеха и без него. Кроме того, продажа поможет "Реалу" освободить место в составе и финансовое пространство для новых приобретений.

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