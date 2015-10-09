"Аль-Наср" отправил форварда-рекордсмена в аренду в европейский клуб

Колумбийский нападающий Джон Дюран официально покинул "Аль-Наср" и стал игроком турецкого "Фенербахче", передают Vesti.kz.

Соглашение рассчитано на один сезон - футболист переходит на правах аренды, при этом стамбульский клуб полностью возьмет на себя выплату его зарплаты.

Отмечается, что Дюран был приоритетной целью главного тренера "Фенербахче" португальца Жозе Моуринью и спортивного директора Деврина Озека.

Напомним, Дюран перешел в "Аль-Наср" из английской "Астон Виллы" в январе 2025 года за рекордные для саудовского клуба 77 миллионов евро. Он считался самым дорогостоящим партнером Криштиану Роналду, который недавно продлил контракт с "Аль-Насром" и продолжит выступать за команду как минимум до 2026 года.

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